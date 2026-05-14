Значительная часть картин на выставке - из фондов галереи "АЯ"

14 мая в Курске открылась выставка «Свои пути». Изначально это событие было запланировано на февраль, но судьба внесла свои коррективы. Экспозицию пришлось перенесли на май в частности из-за того, что в феврале 2026 года не стало главного вдохновителя этой выставки - художника и галериста Олега Радина.

Но выставка обрела новую жизнь, она посвящена теперь памяти Олега Радина.

В Курске открыли выставку "Свои пути", посвященную художнику и галеристу Олегу Радину

- Олег Михайлович – человек-эпоха, Почетный гражданин Курска, член Союза журналистов РФ, краевед, галерист, создатель уникального фестиваля «По стопам Малевича». Он оставил неизгладимый след в сердцах курян. Ушедший в тот самый февраль, он навсегда останется для нас символом преданности искусству и гению Казимира Малевича, - отмечают организаторы.

Изначально выставка «Свои пути» была приурочена к фестивалю «По стопам Малевича», несла в себе идею поиска художником своего индивидуального пути в творчестве. Сегодня эта традиция была продолжена.

Олег Радин был "творческим мотором"

В этом году один из залов посвящен Радину. Здесь представлены его работы разных периодов.

Другой зал знакомит с полусотней произведений различных художников от классического реализма до смелых экспериментов. Здесь - оригинальные работы художников из Курска, Белгорода и Железногорска: Ларисы Саевой, Юлии Бартеневой, Владимира Тельных, Екатерины Ребежи, Владимира Рындина, Алексея Почкалова и многих других. Также - различные художественные инсталляции.

"Винил" из галереи "АЯ" также принесли на экспозицию

В третьем зале - ценные экспонаты музея «Казимир Малевич в Курске», которые бережно хранятся в фондах галереи «АЯ».

- Хотелось бы, чтобы продолжалась традиция фестиваля Малевича, чтобы открывались новые имена, хотелось бы также, чтобы сохранилась традиция вручения народной премии имени Казимира Малевича, - отметила на открытии выставки дочь Олега Радина Екатерина.

Экспозиция открыта для бесплатного посещения вплоть до конца мая. Приходите, чтобы прикоснуться к энергии творчества и отдать дань памяти удивительному человеку своего времени.

