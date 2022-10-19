Главные новости Курска на 19 октября 2022 года: обстрелы приграничья, гибель курян в СВО и сроки ЕГЭ

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая 2023 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 октября под обстрел ВСУ попали приграничные села Суджанского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 18 октября были также обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадала женщина.

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение, - сообщил губернатор.

25 сентября при оказании помощи раненому солдату погиб наш земляк – военный фельдшер Сергей Клецов. Сергей закончил Льговское медицинское училище в 2014 году. Работал в службе скорой медицинской помощи. С первых дней специальной военной операции подписал контракт и служил военным фельдшером, сообщили в администрации региона.

За всю службу он ни разу не взял в руки оружие. Помогал солдатам и простым людям. Последнее место его дислокации – Красный Лиман. Там Сергей получил смертельное ранение при оказании помощи раненому солдату. Выражаем соболезнования родным и близким... Светлая память.

Ранее КП сообщала, что курянин, ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

В сдаче Единого государственного экзамена планируют принять участие 1809 выпускников 11-х классов школ города, об этом рассказали в комитете образования Курска.

Стали известны предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2023 году. Его основной период запланирован с 26 мая по 1 июля 2023 года. Досрочный период — с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Испытания по всем предметам для выпускников школ начнутся в 10.00 по местному времени. Мобильные телефоны по-прежнему под запретом. Зато на экзамены по физике можно приносить линейки и непрограммируемые калькуляторы, а на литературу — орфографический словарь.