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Общество19 октября 2022 6:00

Главные новости Курска на 19 октября 2022 года: обстрелы приграничья, гибель курян в СВО и сроки ЕГЭ

Рассказываем об основных событиях на утро 19 октября 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Основной период ЕГЭ начнется 26 мая 2023 года

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая 2023 года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 октября под обстрел ВСУ попали приграничные села Суджанского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 18 октября были также обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадала женщина.

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение, - сообщил губернатор.

25 сентября при оказании помощи раненому солдату погиб наш земляк – военный фельдшер Сергей Клецов. Сергей закончил Льговское медицинское училище в 2014 году. Работал в службе скорой медицинской помощи. С первых дней специальной военной операции подписал контракт и служил военным фельдшером, сообщили в администрации региона.

За всю службу он ни разу не взял в руки оружие. Помогал солдатам и простым людям. Последнее место его дислокации – Красный Лиман. Там Сергей получил смертельное ранение при оказании помощи раненому солдату. Выражаем соболезнования родным и близким... Светлая память.

Ранее КП сообщала, что курянин, ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

В сдаче Единого государственного экзамена планируют принять участие 1809 выпускников 11-х классов школ города, об этом рассказали в комитете образования Курска.

Стали известны предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2023 году. Его основной период запланирован с 26 мая по 1 июля 2023 года. Досрочный период — с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Испытания по всем предметам для выпускников школ начнутся в 10.00 по местному времени. Мобильные телефоны по-прежнему под запретом. Зато на экзамены по физике можно приносить линейки и непрограммируемые калькуляторы, а на литературу — орфографический словарь.

Общество: ВОПРОС ДНЯ