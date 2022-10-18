Во время обстрела курского поселка 18 октября ранена женщина

Курян просят не трогать неразорвавшиеся снаряды Фото: Соцсети

Подробности обстрела поселка Тёткино и села Попово-Лежачи 18 октября рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт:

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой.

Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение.

Часть снарядов не разорвались, саперы их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их руками!