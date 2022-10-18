В Курске откроют памятную доску Андрею Машошину, погибшему в СВО

В регион продолжают приходит сообщения о гибели курян в СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 октября в 10.00 в школе № 31 имени Героя Советского Союза А.М. Ломакина (ул. Школьная 3 Б) откроют мемориальную доску, посвященную памяти выпускника Андрея Машошина. В 1996 году он окончил школу №31 и связал свою жизнь с армией. Андрей носил звание гвардии старшего лейтенанта, был командиром взвода войсковой части 34670 города Валуйки.

27 марта 2022 года Андрей Машошин погиб во время специальной военной операции на территории Украины. Посмертно награжден «Орденом Мужества» и нагрудным знаком «За верность долгу и мужество».

На мероприятии будут присутствовать представители комитета образования Курска и Совета ветеранов, родственники и друзья погибшего, сослуживцы, а также обучающиеся кадетских классов школы №31 имени Героя Советского Союза А.М. Ломакина.

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один курянин. Об этом в мэрии Курска сообщили 16 октября.

Ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Дмитрий Проскурин погиб в бою. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.