В СВО погиб 21-летний курянин

Ефрейтор Ярослав Ниязов погиб на территории Донецкой и Луганской народных республик
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В ходе спецоперации на Украине погиб еще один курянин. Об этом в мэрии Курска сообщили 16 октября.
Ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Ярославу был всего 21 год.
Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Ярослава Ниязова.
Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.
Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Дмитрий Проскурин погиб в бою. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.
Еще при жизни военнослужащий был награжден орденом Мужества, теперь же он представлен к награждению этим орденом и посмертно.