В СВО погиб 21-летний курянин

Ефрейтор Ярослав Ниязов погиб на территории Донецкой и Луганской народных республик Фото: предоставлено пресс-службой

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один курянин. Об этом в мэрии Курска сообщили 16 октября.

Ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ярославу был всего 21 год.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Ярослава Ниязова.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Дмитрий Проскурин погиб в бою. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.

Еще при жизни военнослужащий был награжден орденом Мужества, теперь же он представлен к награждению этим орденом и посмертно.