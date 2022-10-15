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Политика15 октября 2022 10:00

Подполковник Дмитрий Проскурин из Курской области погиб в ходе СВО

В ноябре ему бы исполнилось 36 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Дмитрий награжден орденом Мужества

Дмитрий награжден орденом Мужества

Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщают в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. В специальной военной операции на территории Украины проявил себя как смелый и талантливый военачальник.

Дмитрий Проскурин героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.

Еще при жизни военнослужащий был награжден орденом Мужества, теперь же он представлен к награждению этим орденом и посмертно.