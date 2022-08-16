В Курской области завели уголовное дело по статье "Террористический акт"

Преступников и их возможных сообщников разыскивают Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации УФСБ РФ, украинские диверсанты за три дня - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. ЧП произошли в Курчатовском районе Курской области.

- Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данным фактам возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, - сообщает УФСБ.

В настоящий момент по этим фактам завели уголовное дело о теракте. Преступников и их возможных сообщников разыскивают. Совместно с Росгвардией усилена охрана объектов атомной энергетики региона, значится в сообщении.

Ранее КП сообщала, что утром 11 августа приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

8 августа в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 августа.

15 августа, на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт сообщил, что пока этот уровень снимать не планируют.

- На территории Курской области действует желтый режим террористической опасности и пока тенденций на снятие этого режима мы не прослеживаем. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу всех предупредить и проинформировать, что такой режим террористической опасности позволяет нашим спецслужбам, силовым ведомствам нести усиленный режим своей работы, - сказал глава региона.

Повреждение на железнодорожном перегоне «Льгов-Суджа» устранено поздно вечером 10 августа, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП рассказала, что 10 августа в Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа» обнаружили повреждение рельсов.

- Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки, - заявил тогда глава региона.

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

Ранее КП сообщала, что по решению Росавиации до 23 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, в том числе в аэропорт Курска.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.