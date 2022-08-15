Желтый уровень террористической опасности в Курской области пока снимать не планируют

В Курской области до 23 августа продлили желтый уровень террористической опасности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

8 августа в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 августа. Сегодня, 15 августа, на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт сообщил, что пока этот уровень снимать не планируют.

- На территории Курской области действует желтый режим террористической опасности и пока тенденций на снятие этого режима мы не прослеживаем. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу всех предупредить и проинформировать, что такой режим террористической опасности позволяет нашим спецслужбам, силовым ведомствам нести усиленный режим своей работы, - сказал глава региона.

Также Роман Старовойт попросил курян быть более бдительными и активнее сообщать о подозрительных объектах и людях.

- На единый телефон 112 поступают звонки по беспилотным летательным аппаратам, по подозрительным гражданам, автомобилям, особенно это касается приграничных районов или районов, где находится критическая инженерная инфраструктура. Каждое сообщение у нас обрабатывается. Хочу поблагодарить всех, кто звонит и проявляет такую бдительность. Сегодня это очень важно и нужно для обеспечения безопасности, жизни и здоровья жителей региона, - добавил губернатор.