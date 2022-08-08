В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Жителей региона просят оставаться бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности.

- Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что днем 6 августа произошла очередная атака на приграничные территории Курской области. На этот раз со стороны Украины был обстрелян Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Сегодня днем противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем подавили точки ВСУ. Благодарю наших защитников! Спасибо всем, кто проявляет бдительность и прошу сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112, - сказал глава региона.