Главные новости Курска на 12 августа 2022 года: восстановление обстрелянных поселков, приложение "Курский транспорт" и "Азбука скорой медпомощи"

Теперь оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения. Правда, далеко не везде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ранее КП сообщала, что утром 11 августа приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

Также в поселке повреждены две линии электроснабжения. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный ущерб, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Энергоснабжение обстрелянного села Попово-Лежачи восстановлено в полном объеме.

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области запустил мобильное приложение «Курский транспорт». Об этом сообщили в областной администрации. Пока приложение работает в тестовом режиме.

Теперь куряне смогут получать информацию на карте о местоположении и движении общественного транспорта и прогноз прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев на остановку.

Также в троллейбусах по маршруту №8 с бортовым номером 051 и по маршруту №2 с номером 050 продолжается тестирование нового сервиса оплаты проезда. Теперь оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения в один клик или путем считывания QR-кода в салоне.

- Преимущество нового способа оплаты в простоте, комфорте и безопасности: не нужно прикладывать карту к валидатору, обращаться к водителю или кондуктору, - говорят в региональном комитете транспорта и дорог.

13 августа в 11:00 в парке «Боева дача» любой желающий сможет посетить мастер-классы «Азбука скорой медицинской помощи» для взрослых и детей. Проведет их бригада скорой медицинской помощи.

В областной администрации сообщают, у курян будет возможность ознакомиться с устройством автомобиля скорой медицинской помощи. Также всех гостей мастер-классов научат правильно накладывать повязки, оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, травмах, переохлаждении, утоплении, кровотечениях, при наличии инородных тел в верхних дыхательных путях.

Мастер-классы будут проходить слева от центрального входа в парк.