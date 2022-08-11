Куряне во время обстрела ВСУ 11 августа спасались в укрытиях

В приграничье Курской области снова неспокойно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили 11 августа более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный ущерб, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.