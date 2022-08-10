В Курской области повреждена железная дорога «Льгов – Суджа»

Фото поврежденных рельсов Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях Фото: материалы пресс-служб

10 августа в Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа» было обнаружено повреждение рельсов. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки, - заявил глава региона.

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

Ранее КП сообщала, что до 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности.

Роман Старовойт просит жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.