Последние новости Курска на 11 февраля 2022 года: "умные" светофоры, отстранение от работы за отказ привиться от ковида, как будет проходить призыв

Устройства будут собирать информацию о характеристиках транспортного потока – его интенсивности и скорости Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курске планируют модернизировать систему автоматизированного управления дорожным движением. Проект будут реализовывать в рамках развития интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту БКД. На центральных улицах города 15 светофоров оборудуют адаптивным режимом управления.

Основной принцип действия адаптивных режимов управления – изменение продолжительности работы сигналов светофора. Благодаря такой системе светофор не будет вхолостую гореть зеленым светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Умные светофоры разместят на перекрестках, где нет постоянного интенсивного движения транспорта во всех направлениях: площадь Перекальского; ул. Карла Маркса — ул. Ямская; ул. Карла Маркса — ул. Красный Октябрь — ул. Никитская; ул. Карла Маркса — ул. Ломакина; ул. Димитрова — ул. Карла Маркса (Московская площадь); ул. Карла Маркса, 65; ул. Карла Маркса, 70, корп. 1; ул. Карла Маркса — ул. Кавказская; ул. Карла Маркса — пр-д Светлый; ул. Дзержинского — ул. Верхняя Луговая; ул. Дзержинского — ул. Бочарова; ул. Дзержинского — ул. 50 лет Октября; ул. 50 лет Октября — ул. Бурцевка; ул. Дзержинского — ул. Дружининская; ул. 50 лет Октября — ул. Суворовская.

Изменился порядок постановки юношей на военный учет. Об этом рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько. 1 апреля стартует весенний призыв. Сейчас проходит постановка на учет парней 2005 года рождения, которая продлится до 31 марта. В Центральном и Сеймском округах подлежат постановке 1700 человек. Более 700 из них уже встали на учет и прошли медосвидетельствование. Военный комиссар обратил внимание на то, что изменился порядок выдачи удостоверения. Раньше его вручали сразу. С этого года удостоверение будет выдано, после вынесения юноше категории годности. - До 31 марта юноши должны пройти медообследование. По всем должны быть вынесены решения, чтобы потом не было сложностей, ведь они не смогут подать документы в вузы, - подчеркнул Игорь Ясько. Также он отметил, что все ребята с 18 и до 27 лет обязаны пройти призывную комиссию. Кому положена отсрочка - ее получат. Новшество этой призывной кампании - ребята, которые имеют право на отсрочку по образованию, медкомиссию могут не проходить. Такое решение было принято на федеральном уровне в 2021 году.

В Курске спасатель, уволенный за отказ привиться от ковида, проиграл суд против ведомства. Спасатель второго класса аварийно-спасательного формирования Курска в сентябре 2021 года приказом МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации Курска» был отстранен от работы без сохранения заработной платы. Спасатель письменно под роспись был предупрежден работодателем о том, что ему нужно привиться от ковид и предоставить документы, подтверждающие вакцинацию либо наличие противопоказаний к ней. Но мужчина этого не сделал, поэтому его и отстранили от работы без сохранения заработной платы. Суд встал на сторону работодателя - «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации Курска».