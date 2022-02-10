В Курске поставят умные светофоры

Система будет работать с помощью специальных датчиков-детекторов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В этом году в Курске планируют модернизировать систему автоматизированного управления дорожным движением. Проект будут реализовывать в рамках развития интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту БКД. На центральных улицах города 15 светофоров оборудуют адаптивным режимом управления.
Основной принцип действия адаптивных режимов управления – изменение продолжительности работы сигналов светофора. Благодаря такой системе светофор не будет вхолостую гореть зеленым светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.
Эта система станет работать с помощью специальных датчиков-детекторов, их установят на улично-дорожной сети. Такие устройства будут собирать информацию о характеристиках транспортного потока – его интенсивности и скорости. Затем данные передаются в дорожный контроллер, который с помощью специального программного обеспечения будет выбирать продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора.
Умные светофоры разместят на перекрестках, где нет постоянного интенсивного движения транспорта во всех направлениях:
площадь Перекальского;
ул. Карла Маркса — ул. Ямская;
ул. Карла Маркса — ул. Красный Октябрь — ул. Никитская;
ул. Карла Маркса — ул. Ломакина;
ул. Димитрова — ул. Карла Маркса (Московская площадь);
ул. Карла Маркса, 65;
ул. Карла Маркса, 70, корп. 1;
ул. Карла Маркса — ул. Кавказская;
ул. Карла Маркса — пр-д Светлый;
ул. Дзержинского — ул. Верхняя Луговая;
ул. Дзержинского — ул. Бочарова;
ул. Дзержинского — ул. 50 лет Октября;
ул. 50 лет Октября — ул. Бурцевка;
ул. Дзержинского — ул. Дружининская;
ул. 50 лет Октября — ул. Суворовская.