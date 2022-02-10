В Курске поставят умные светофоры

Система будет работать с помощью специальных датчиков-детекторов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курске планируют модернизировать систему автоматизированного управления дорожным движением. Проект будут реализовывать в рамках развития интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту БКД. На центральных улицах города 15 светофоров оборудуют адаптивным режимом управления.

Основной принцип действия адаптивных режимов управления – изменение продолжительности работы сигналов светофора. Благодаря такой системе светофор не будет вхолостую гореть зеленым светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Эта система станет работать с помощью специальных датчиков-детекторов, их установят на улично-дорожной сети. Такие устройства будут собирать информацию о характеристиках транспортного потока – его интенсивности и скорости. Затем данные передаются в дорожный контроллер, который с помощью специального программного обеспечения будет выбирать продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора.

Умные светофоры разместят на перекрестках, где нет постоянного интенсивного движения транспорта во всех направлениях:

площадь Перекальского;

ул. Карла Маркса — ул. Ямская;

ул. Карла Маркса — ул. Красный Октябрь — ул. Никитская;

ул. Карла Маркса — ул. Ломакина;

ул. Димитрова — ул. Карла Маркса (Московская площадь);

ул. Карла Маркса, 65;

ул. Карла Маркса, 70, корп. 1;

ул. Карла Маркса — ул. Кавказская;

ул. Карла Маркса — пр-д Светлый;

ул. Дзержинского — ул. Верхняя Луговая;

ул. Дзержинского — ул. Бочарова;

ул. Дзержинского — ул. 50 лет Октября;

ул. 50 лет Октября — ул. Бурцевка;

ул. Дзержинского — ул. Дружининская;

ул. 50 лет Октября — ул. Суворовская.