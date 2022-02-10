В Курске суд признал законным увольнение спасателя за отказ привиться от ковид

Истец дошел до областного суда, но все равно проиграл Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске спасатель, уволенный за отказ прививаться от ковид, проиграл суд против ведомства.

Спасатель второго класса аварийно-спасательного формирования Курска в сентябре 2021 года приказом МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации Курска» был отстранен от работы без сохранения заработной платы.

Причиной отстранения от работы стало то, что мужчина не представил ни подлинник сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ни документ, подтверждающий наличие противопоказаний к введению вакцины. Курянин решил оспорить приказ о его отстранении и обратился в Ленинский районный суд. В иске он также просил обязать работодателя выплатить заработную плату за период вынужденного пропуска работы.

Но суд первой инстанции ему отказал.

- Судья исходил из того, что по действующему законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с учетом эпидемической ситуации в Курской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на основании Распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг и по постановлению Главного государственного санитарного врача по Курской области от 02.07.2021 № 6 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включена профилактическая вакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, определены категории, подлежащие вакцинации, - пояснили в облсуде региона.

Выяснилось, что спасатель письменно под роспись был предупрежден работодателем о том, что ему нужно привиться от ковид и предоставить документы, подтверждающие вакцинацию либо наличие противопоказаний к ней. Но мужчина этого не сделал, поэтому его и отстранили от работы без сохранения заработной платы.

Суд встал на сторону работодателя - «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации Курска».

Однако уволенный на этом не остановился и подал апелляционную жалобу. В ней он ссылался на то, что его должности нет в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной вакцинации.

Но свою позицию мужчине так и не удалось доказать. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.

По оперативным данным оперштаба на 10 февраля с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 2219 человек. В том числе за последние сутки: мужчины – 69, 72 лет; женщины – 64, 67 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.