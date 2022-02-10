В Курской области от COVID-19 за сутки скончались четыре человека

Печальная статистика пополняется Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 10 февраля в регионе от коронавируса скончались 2219 человек.

В том числе за последние сутки: мужчины – 69, 72 года; женщины – 64, 67 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1483 человека, на ИВЛ – 71 (7 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 693 929 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 669 452.