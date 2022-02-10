Курские юноши с отсрочкой могут не проходить медкомиссию в военкомате

Сейчас проходит постановка на учет парней 2005 года рождения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменился порядок постановки юношей на военный учет.

Об этом рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

1 апреля стартует весенний призыв. Сейчас проходит постановка на учет парней 2005 года рождения, которая продлится до 31 марта. В Центральном и Сеймском округах подлежат постановке 1700 человек. Более 700 из них уже встали на учет и прошли медосвидетельствование.

Военный комиссар обратил внимание на то, что изменился порядок выдачи удостоверения. Раньше его вручали сразу. С этого года удостоверение будет выдано, после вынесения юноше категории годности.

- До 31 марта юноши должны пройти медообследование. По всем должны быть вынесены решения, чтобы потом не было сложностей, ведь они не смогут подать документы в вузы, - подчеркнул Игорь Ясько.

Также он отметил, что все ребята с 18 и до 27 лет обязаны пройти призывную комиссию. Кому положена отсрочка - ее получат. Новшество этой призывной кампании - ребята, которые имеют право на отсрочку по образованию, медкомиссию могут не проходить.

Такое решение было принято на федеральном уровне в 2021 году.

- Но призывную комиссию надо посетить и заявить об этом лично. Категория годности выносится на основании предыдущей комиссии, - поянил Игорь Ясько.

Кроме этого, военком рассказал об отборе кандидатов для поступления в военные учебные заведения. Он проводится до 1 апреля. Для этого, тем, кто хочет стать офицером, нужно принести документы в военный комиссариат, написать заявление, пройти медосвидетельствование, предоставить результаты ЕГЭ, сдать нормативы - по бегу, кроссу и подтягиванию.

Игорь Ясько напомнил что, продолжается набор в мобилизационный резерв. Контракт подписывается на три года. Резервист будет отлучаться на занятия и раз в год на месячные сборы. Резервисты получают довольствие. После месячных сборов - от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от звания.