СК завершил расследование в отношении курянки, которая подожгла своего сына

Следственный комитет в кратчайшие сроки собрал достаточно доказательств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Железногорского района. Женщину обвиняют в убийстве собственного сына, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Жуткая трагедия произошла 15 марта в 2021 года на хуторе Заречье Железногорского района. Вечером курянка находилась дома со своими малолетними детьми и мужем, который являлся детям отчимом.

Восьмилетний сын рассказал мужчине о супружеской измене матери. Женщина, испытывая сильную неприязнь к ребенку, схватила канистру с бензином, вывела мальчика во двор, облила его горючим с головы до ног и подожгла.

Выбежавший на крики отчим с помощью подручных средств потушил пламя на мальчике и вызвал скорую. С сильными ожогами ребенка доставили в железногорскую городскую больницу, оттуда – в Курскую областную клиническую больницу. При транспортировке в ожоговый центр Нижнего Новгорода мальчик скончался.

Следственный комитет в кратчайшие сроки собрал достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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