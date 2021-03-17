Погиб мальчик, доставленный с обширными ожогами в курскую клинику

Ребенка доставили из Железногорска Фото: Из архива КП.

По информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный в клинику с обширными ожогами тела из Железногорска, скончался.

- Администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования, и надеется, что правоохранительные органы дадут справедливую оценку этому ужасному случаю, - прокомментировали трагедию в Доме Советов.

Изначально в социальных сетях появилась информация о поступлении в Курскую областную больницу ребенка с обширными ожогами тела. В клинике сообщили, что мальчик был направлен к ним из Железногорской ЦРБ. Ребенка прооперировали. Планировалось, что в ближайшее время на машине санавиации его доставят в одно из медучреждений Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Однако малыш не выжил.

Как выяснилось, вечером 15 марта ребенка облила горючим и подожгла его мать.

Медики сообщили о данной ситуации в правоохранительные органы и соцопеку. Обстоятельства происшествия уточняются