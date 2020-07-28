2020-07-27T21:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 28 июля 2020: обследование на Covid 19 прошли 142 116 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 28 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На антитела провели 14 794 исследованийНа антитела провели 14 794 исследованийФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

По данным на минувшие сутки обследование на Covid 19 на территории Курской области прошли 142116 человек, в том числе 53 129 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Всего в регионе с учетом данных частных лабораторий провели 14 794 исследования на антитела к COVID-19.

Тестированию подлежат следующие категории граждан: вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6116 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Сейчас на лечении 1201 пациент: 251 - в больницах, 950 – лечатся дома. На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4870 пациентов, в том числе один за последние сутки.

Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3247 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился у 28 человек. На втором – Железногорск, на третьем - 286 зараженных - Курский район.

В Курской области с 1 августа стартует вторая смена в лагерях и санаториях. К приему детей здесь все готово. Закуплены лампы для кварцевания, санитайзеры, антисептики, перчатки и маски. Подготовлены медпункты и изоляторы.

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В курских лагерях стартует вторая смена
В Курской области вырос прожиточный минимум
Курские водоемы патрулируют спасатели, полиция и добровольцы
Больше 30 курских водителей лишат прав за пьяную езду
В Курской области пройдет Всероссийский полумарафон
В Курске с рейса сняли два автобуса
Центр Льгова Курской области сделают пешеходным
Под Курском ВАЗ угодил в реку
Рухнувшую на Мемориале в Курске надпись "Никто не забыт" восстановят до 12 августа
На Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы
Курянку поймали на краже из съемной квартиры
В Курске появится еще одна модельная библиотека
В Курске пьяный водитель сбил пешехода
В Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии обратились полмиллиона клиентов
Куряне стали меньше жаловаться местной власти
В Курской области откроют еще один центр бесплатной юридической помощи
В Курской области на федеральной трассе насмерть сбили пешехода
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июля 2020: какие районы лидируют