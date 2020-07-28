Коронавирус в Курске, последние новости на 28 июля 2020: обследование на Covid 19 прошли 142 116 человек

По данным на минувшие сутки обследование на Covid 19 на территории Курской области прошли 142116 человек, в том числе 53 129 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Всего в регионе с учетом данных частных лабораторий провели 14 794 исследования на антитела к COVID-19.

Тестированию подлежат следующие категории граждан: вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6116 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Сейчас на лечении 1201 пациент: 251 - в больницах, 950 – лечатся дома. На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4870 пациентов, в том числе один за последние сутки.

Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3247 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился у 28 человек. На втором – Железногорск, на третьем - 286 зараженных - Курский район.

В Курской области с 1 августа стартует вторая смена в лагерях и санаториях. К приему детей здесь все готово. Закуплены лампы для кварцевания, санитайзеры, антисептики, перчатки и маски. Подготовлены медпункты и изоляторы.

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