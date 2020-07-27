В курских лагерях стартует вторая смена

27 Июль 2020 2020-07-27T20:45:53+03:00

В первую смену детей уже приняли семь детских загородных лагерей и три санатория Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

В Курской области с 1 августа стартует вторая смена в лагерях и санаториях. К приему детей здесь все готово. Закуплены лампы для кварцевания, санитайзеры, антисептики, перчатки и маски. Подготовлены медпункты и изоляторы.

По новым санитарным правилам персонал лагеря будет безвыездно находиться всю смену на территории учреждения. Перед заездом сотрудники проходят медосмотр и тест на коронавирусную инфекцию. Не будет в лагерях и родительского дня. Дети смогут общаться с родителями только по телефону.

«Орленок» встретит детей обновленным. Из областного и городского бюджетов выделено более 6 млн руб. Здесь отремонтировали прачечную и выложили тротуарную плитку. Предстоит еще обновить корпуса, душевые, заменить кровлю, а также построить новую эстраду. Ремонт продолжится после отъезда детей.

В лагере им. Ульяны Громовой сделали косметический ремонт. Отремонтированы цеха в столовой и комнаты, где дети моют ноги. В следующем году в лагере сделают капитальный ремонт. На это будут выделены средства из областного бюджета.

В первую смену детей уже приняли семь детских загородных лагерей и три санатория. Они работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: загрузка учреждений составляет 50%, исключены массовые мероприятия, проводится санобработка территории и ежедневный замер температуры тела у всех участников смены, все сотрудники лагеря проходят тест на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU