Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июля 2020: какие районы лидируют

27 Июль 2020 2020-07-27T10:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3247 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился у 28 человек. На втором - Железногорск - 395 зараженных всего, в том числе за последние сутки здесь нет новых больных. На третьем - 286 зараженных - Курский район. Новых случаев за последние сутки здесь также нет.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6116 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Сейчас на лечении 1201 пациент: 251 - в больницах, 950 – лечатся дома. На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4870 пациентов, в том числе один за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU