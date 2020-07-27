27 Июль 2020 2020-07-27T10:15:43+03:00

Диагноз за сутки подтвердился еще у 29 человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6116 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Сейчас на лечении 1201 пациент: 251 - в больницах, 950 – лечатся дома. На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4870 пациентов, в том числе один за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU