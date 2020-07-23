2020-07-22T22:18:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 23 июля 2020: в городе продолжается дезинфекция

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 23 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктурыВ Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктурыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктуры, социального обслуживания силами звена аэромобильной группировки ГУ МЧС.

С начала недели спасатели обработали территории автовокзала, железнодорожного вокзала и нескольких пожарных частей Курска. Сегодня дезинфицируют площадь курского аэропорта.

Учебный год в Курской области начнется традиционно 1 сентября, но для обеспечения безопасности школьников и педагогов – с мерами предосторожности. Привычные всем школьные линейки поменяют формат. Как пройдет линейка, каждое учебное заведение определит самостоятельно: дистанционно, в виде стрима, в каждом классе отдельно и т. д.

На 7:30 22 июля в Курской области всего зарегистрировано 5957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено 36 новых за последние сутки.

Яндекс. Статистика Фото: Яндекс

Яндекс. СтатистикаФото: Яндекс

Из них под медицинским наблюдением сейчас 1275 пациентов: 252 находятся в больницах, 1023 – лечатся дома. На ИВЛ - 13 пациентов. Всего выписано 4637 человек, в том числе 98 за последние сутки.

Скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24