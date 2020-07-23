Коронавирус в Курске, последние новости на 23 июля 2020: в городе продолжается дезинфекция

В Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктуры, социального обслуживания силами звена аэромобильной группировки ГУ МЧС.

С начала недели спасатели обработали территории автовокзала, железнодорожного вокзала и нескольких пожарных частей Курска. Сегодня дезинфицируют площадь курского аэропорта.

Учебный год в Курской области начнется традиционно 1 сентября, но для обеспечения безопасности школьников и педагогов – с мерами предосторожности. Привычные всем школьные линейки поменяют формат. Как пройдет линейка, каждое учебное заведение определит самостоятельно: дистанционно, в виде стрима, в каждом классе отдельно и т. д.

На 7:30 22 июля в Курской области всего зарегистрировано 5957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено 36 новых за последние сутки.

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Из них под медицинским наблюдением сейчас 1275 пациентов: 252 находятся в больницах, 1023 – лечатся дома. На ИВЛ - 13 пациентов. Всего выписано 4637 человек, в том числе 98 за последние сутки.

Скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

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