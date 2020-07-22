Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года составило 5957 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T09:51:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года

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На 7:30 22 июля в Курской области всего зарегистрировано 5957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено 36 новых за последние сутки.

Из них под медицинским наблюдением сейчас 1275 пациентов: 252 находятся в больницах, 1023 – лечатся дома. На ИВЛ - 13 пациентов. Всего выписано 4637 человек, в том числе 98 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU