2020-07-22T09:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года составило 5957 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе сохраняется масочный режимВ регионе сохраняется масочный режимФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

На 7:30 22 июля в Курской области всего зарегистрировано 5957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено 36 новых за последние сутки.

Из них под медицинским наблюдением сейчас 1275 пациентов: 252 находятся в больницах, 1023 – лечатся дома. На ИВЛ - 13 пациентов. Всего выписано 4637 человек, в том числе 98 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской областиза сутки провели почти полторы тысячи тестов на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года составило 5957 человек
Под Курском нашли две гранаты
В Курской области отремонтировали 108 домов
Курская область присоединилась к акции «Сад памяти»
Под Курском сгорел ВАЗ
В Курске пройдут медовые ярмарки
Курянина, расчленившего девушку, отправили на принудительное лечение
Двое курян ограбили цветочный павильон
В Курске открывается «Летний парк чтения»
Курский студент принимает участие в «Тавриде»
В Курской области за год на 36% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Курский пенсионер перевел мошенникам почти два миллиона рублей
Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести
Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Курян призывают сдать старые батарейки и сотовые
Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска