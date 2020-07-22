2020-07-22T20:03:57+03:00
Общество

В Курской области учебный год начнется традиционно 1 сентября

Но День знаний пройдет в новом формате
Яна ШЕЛЕСТ
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Как пройдет линейка, каждое учебное заведение определит самостоятельноКак пройдет линейка, каждое учебное заведение определит самостоятельноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Учебный год в Курской области начнется традиционно 1 сентября, но для обеспечения безопасности школьников и педагогов – с мерами предосторожности. Привычные всем школьные линейки поменяют формат. Как пройдет линейка, каждое учебное заведение определит самостоятельно: дистанционно, в виде стрима, в каждом классе отдельно и т. д.

Председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко сообщила, что в первых числах сентября в школах проведут диагностику знаний учеников. Это связано с тем, что последние месяцы школьники провели на дистанционном обучении. По итогам при необходимости учебные программы скорректируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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