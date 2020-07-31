Коронавирус в Курске, последние новости на 31 июля 2020: в области работают все детские сады

В Курской области открылись все детские сады. Их наполняемость с учетом эпидемической ситуации составляет 50%. За прошедшую неделю в детских садах прибавилось более 2,5 тысячи детей.

Работа учреждений организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаться по всем вопросам можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в областной и городской комитеты образования по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39.

Чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо. Справок с места работы родителям брать тоже не нужно.

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По данным оперативного штаба на утро 30 июля в Курской области всего зарегистрировано 6189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 27 подтвердились за последние сутки.

С 22 июля Курская областная стоматологическая поликлиника поэтапно возобновила оказание всех видов плановой помощи.