За сутки коронавирус подтвердился еще у 27 курян

Угроза распространения коронавируса сохраняется Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на утро 30 июля в Курской области всего зарегистрировано 6189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 27 подтвердились за последние сутки.

Сейчас под медицинским наблюдением 1085 пациентов: 231 находится в больницах, 854 – лечатся дома.

На ИВЛ – десять пациентов. Всего выписано 5059 пациентов, в том числе 38 за последние сутки.

На сегодняшний день умерли 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.