Курская областная стоматологическая поликлиника начала оказывать плановую помощь

30 Июль 2020 2020-07-30T16:26:09+03:00

Подробная информация о порядке приема пациентов опубликована на сайте поликлиники Фото: Из архива "КП"

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С 22 июля Курская областная стоматологическая поликлиника поэтапно возобновила оказание всех видов плановой помощи. Для разделения потоков пациентов прием специалистами ведется в разных зданиях стоматологии.

Плановая помощь по терапевтической и хирургической стоматологии оказывается в зданиях по адресам: г. Курск, ул. Садовая 42А и ул. Садовая, 27. Прием проводится только по предварительной записи с 08:00 до 18:00 по телефону: 8 (4712) 51-15-09. При наличии экстренных показаний следует обращаться в корпус по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 109.

Подробная информация о порядке приема пациентов опубликована на сайте поликлиники: справочную информацию можно получить и по телефону: 8 (4712) 58-86-33.

ИСТОЧНИК KP.RU