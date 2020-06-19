2020-06-18T21:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 19 июня 2020 года: обследование на коронавирус прошли более 83 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 19 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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36 408 человек протестированы на базе Центра гигиены и эпидемиологии36 408 человек протестированы на базе Центра гигиены и эпидемиологииФото: Из архива "КП"
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В Курской области обследование на коронавирус прошли 83 248 человек, из них 36 408 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии, – в лаборатории Курского кожно-венерологического диспансера, 2 521 – в Курской областной инфекционная больнице им. Семашко.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. №9 тестированию подлежат следующие категории граждан: вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек. В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.

Районные больницы Курской области готовятся к плановому приему. В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов на базе мобильного медицинского комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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