Коронавирус в Курске, последние новости на 19 июня 2020 года: обследование на коронавирус прошли более 83 тысяч человек

В Курской области обследование на коронавирус прошли 83 248 человек, из них 36 408 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии, – в лаборатории Курского кожно-венерологического диспансера, 2 521 – в Курской областной инфекционная больнице им. Семашко.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. №9 тестированию подлежат следующие категории граждан: вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек. В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.

Районные больницы Курской области готовятся к плановому приему. В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов на базе мобильного медицинского комплекса.