18 Июнь 2020 2020-06-18T09:52:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек. В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1831 пациент: 155 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 96 – в Курской городской больнице №6; 67– на лечении в городском клиническом родильном доме; 66 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1422 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU