Районные больницы Курской области готовятся к плановому приему

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:50:45+03:00

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Плановая медицинская помощь возобновляется в учреждениях здравоохранения Курской области поэтапно. На первом этапе открылись две стоматологические поликлиники в Курске, с 22 июня начинает деятельность стоматологическое отделение в Железногорске. К плановому приему готовятся и в районах.

В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов на базе мобильного медицинского комплекса. В нем работают такие специалисты, как терапевт, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, акушерка и лаборант. С соблюдением санитарных мер будут принимать в отдаленных населенных пунктах пациентов из диспансерных групп – ветеранов и пенсионеров.

С понедельника подобная работа возобновится и в других районах области. Медицинские мобильные комплексы начнут проводить диагностику пациентов в Глушковском, Кореневском, Курском, Медвенском, Октябрьском и Суджанском районах по предварительной записи. Она доступна по телефонам центральных районных больниц или на местных ФАПах.

Предполагается, что после 1 июля плановая работа поликлиник региона начнет возобновляться, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако и в настоящее время ограничений по оказанию медпомощи нет, в экстренных случаях при соблюдении всех санитарно-эпидемических требований она оказывается. Ведется заочная плановая медицинская консультация; как и раньше, можно вызывать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU