Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года составило 4256 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:49:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 18 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1831 пациент: 155 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 96 – в Курской городской больнице №6; 67– на лечении в городском клиническом родильном доме; 66 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1422 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2402 (+61) пациента.

На сегодняшний день скончалось 23 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 343 человека. Снят карантин с 6902 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.

По состоянию на 18 июня всего с нарастающим итогом проведено 83380 исследований материала на COVID-19, в том числе за 17 июня проведено 1927 исследований. Всего проведено 1864 исследования на антитела к COVID-19 методом ИФА с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU