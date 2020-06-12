Коронавирус в Курске, последние новости на 12 июня 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 5 июля
Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 5 июля. Вместе с тем с 15 июня снимается ряд коронавирусных ограничений.
• Откроются непродовольственные ярмарки;
• начнут работать приемные комиссии в вузы и колледжи
• расширяется список услуг, оказываемых МФЦ.
Также официально открывается купальный сезон. Из 52 пляжей на сегодняшний день готовы 45.
"Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию от других людей", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.
На оперативном штабе принято решение перенести Парад Победы на 23 августа. В этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге.
Откладывается открытие летних кафе и веранд, фитнес-клубов. Детскую оздоровительную кампанию планируется начать с 15 июля.
По данным оперативного штаба на 7:30 11 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 769 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 июня 2020 года составило 2048 человек. За последние сутки выздоровело 94 пациента.
Летняя сессия в курских вузах и ссузах стартовала в конце мая и продлится до июля. Все виды аттестации и занятия проходят с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU