2020-06-11T20:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 12 июня 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 5 июля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 12 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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С 15 июня снимается ряд коронавирусных ограниченийС 15 июня снимается ряд коронавирусных ограниченийФото: Из архива "КП"
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Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 5 июля. Вместе с тем с 15 июня снимается ряд коронавирусных ограничений.

• Откроются непродовольственные ярмарки;

• начнут работать приемные комиссии в вузы и колледжи

• расширяется список услуг, оказываемых МФЦ.

Также официально открывается купальный сезон. Из 52 пляжей на сегодняшний день готовы 45.

"Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию от других людей", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

На оперативном штабе принято решение перенести Парад Победы на 23 августа. В этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге.

Откладывается открытие летних кафе и веранд, фитнес-клубов. Детскую оздоровительную кампанию планируется начать с 15 июля.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 769 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 июня 2020 года составило 2048 человек. За последние сутки выздоровело 94 пациента.

Летняя сессия в курских вузах и ссузах стартовала в конце мая и продлится до июля. Все виды аттестации и занятия проходят с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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