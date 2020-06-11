11 Июнь 2020 2020-06-11T10:55:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 июня 2020 года составило 2048 человек. За последние сутки выздоровело 94 пациента.

На сегодняшний день скончались 19 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 371 человек. Снят карантин с 6 545 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 150 человек.

По состоянию на 11 июня всего с нарастающим итогом проведено 71 912 исследований материала на COVID-19, в том числе за 10 июня проведено 1 635 исследований.

Число заболевших коронавирусом в ГОРОДЕ на 3 апреля 2020 года составило

ИСТОЧНИК KP.RU