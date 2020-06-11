Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в учебных заведениях летняя сессия проходит дистанционно

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:09:30+03:00

Летняя сессия в курских вузах и ссузах стартовала в конце мая и продлится до июля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Летняя сессия в курских вузах и ссузах стартовала в конце мая и продлится до июля. Все виды аттестации и занятия проходят с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

В удаленном режиме достаточно эффективно проводятся лекции, занятия семинарского типа, консультации, зачеты и экзамены в устной, письменной и творческой форме, а также защиты проектов.

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020 года проходит в различных формах: устно и письменно с применением видеорежима, а также в форме итогового тестирования с помощью электронных технологий учебных организаций.

Что касается защиты выпускных квалификационных работ, то студенты активно используют презентационные материалы различного формата, визуализирующие результаты их исследовательской работы за весь период обучения.

По мнению членов государственных экзаменационных комиссий, дистанционный формат подготовки и проведения государственной итоговой аттестации не помешал студентам качественно к нему подготовиться и показать высокие результаты освоения программ среднего профессионального и высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU