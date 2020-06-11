2020-06-11T13:19:45+03:00
Общество

Купальный сезон в Курской области стартует 15 июня

В Курской области будут работать 52 официальных пляжа
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске откроются восемь пляжейВ Курске откроются восемь пляжейФото: Светлана ВОЛКОВА
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15 июня в Курской области стартует купальный сезон, пляжи ещё не функционируют. Однако многие жители региона уже активно проводят время у водоемов.

Сегодня проводится комплекс мероприятий по подготовке организованных мест отдыха у воды. В этом году на территории соловьиного края, впрочем, как и в прошлом, будут работать 52 официальных пляжа. В областном центре – восемь. Два из них – пляжи «Здоровье» и «Городской» - уже полностью готовы к работе.

- На сегодняшний день нами приняты более 40 пляжей, они практически готовы к сезону, требуется лишь устранить некоторые недочеты, у муниципалитетов пока есть на это время, - комментирует ситуацию главный государственный инспектор по маломерным судам Курской области Владимир Потанин. - На остальных пляжах еще не обследовано дно водолазами, продолжается работа по обустройству инфраструктуры.

Стоит отметить, что традиционно купальный сезон начинался с 1 июня. Однако, в этом году сроки его официального открытия были перенесены в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

На улице в последние дни установилась довольно жаркая погода, в ближайшее время столбик термометра будет подниматься до 30 градусов. Однако, купаться пока запрещено. Во-первых, вода еще недостаточно прогрелась, во-вторых, пляжи не готовы в полной мере к приему отдыхающих. Во избежание несчастных случаев на водоемах сегодня усилена профилактическая работа оперативных групп муниципальных образований, инспекторов ГИМС Главного управления, представителей общественной организации «ВОСВОД». Они ежедневно патрулируют водоемы, проводят беседы с населением о недопустимости купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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