2020-06-10T23:34:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 11 июня 2020 года: возобновляются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 11 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Авиаперевозки будут выполняться ежедневно утром и вечеромАвиаперевозки будут выполняться ежедневно утром и вечером
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Возобновляются авиарейсы из Курска в Москву и Санкт-Петербург с прежней частотой. В связи с эпидемиологической ситуацией количество вылетов в столицу было сокращено до одного рейса в день.

С 15 июня в период постепенного снятия ограничений на движение транспорта принято решение возобновить полеты из Курска в Москву с прежней частотой. Авиаперевозки будут выполняться ежедневно утром и вечером.

С 1 июня возобновилось и авиасообщение по направлению «Курск – Санкт-Петербург». На время действия особого режима количество полетов было сокращено до двух в неделю. Теперь рейсы осуществляются еженедельно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8 800 5555 800 и 8 (4712) 34-00-60.

По данным оперативного штаба на 7:30 10 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3690 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 19 человек. В том числе за последние сутки умерла 39-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 1954 человека. В том числе за последние сутки выписано 93 пациента.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе приборы с истекшим сроком поверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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