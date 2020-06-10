10 Июнь 2020 2020-06-10T09:54:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 1954 человека.

В том числе за последние сутки выписано 93 пациента.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 405 человек. Снят карантин с 6 449 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 157 человек.

По состоянию на 10 июня всего с нарастающим итогом проведено 70 277 исследований материала на COVID-19, в том числе за 9 июня проведено 1 486 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU