Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: до 1 января отменили поверки бытовых приборов

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:20:49+03:00

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Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе приборы с истекшим сроком поверки.

Принятая мера прописана в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Документ также распространяется на не поверенные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты за коммунальные услуги. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией. Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU