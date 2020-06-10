Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: до 1 января отменили поверки бытовых приборов
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе приборы с истекшим сроком поверки.
Принятая мера прописана в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Документ также распространяется на не поверенные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты за коммунальные услуги. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией. Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета.
ИСТОЧНИК KP.RU