2020-06-10T09:47:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 19 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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За прошедшие сутки скончалась молодая женщинаЗа прошедшие сутки скончалась молодая женщинаФото: Из архива КП.
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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 19 человек. В том числе за последние сутки умерла 39-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 10 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3690 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1717 пациентов: 145 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 89 – в Курской городской больнице №6; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 48 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1341 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1954 (+93) пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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