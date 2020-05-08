2020-05-07T22:15:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 8 мая 2020: больше всего заболевших в Курске и Курском районе

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 8 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 29 мужчинИз 68 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 29 мужчинФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

По состоянию на 7 мая больше всего заболевших зарегистрировано в городе Курске (706 человек) и в Курском районе (90 человек). Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 7 человек, 11-17 лет – 2 человека, 18-29 лет – 5 человек; 30-60 лет – 38 человек; более 60 лет – 16 человек.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

В режиме обсервации работает железнодорожная больница Курска. Здесь подтвердилась вспышка корнавируса. Заболели медики больницы и члены их семей. По предварительным данным изначально заразился доктор, который госпитализировал пенсионерку в тяжелом состоянии. Позднее женщина умерла с диагнозом двусторонняя пневмония.

Из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции. Куряне могут присоединиться к акции любым из удобных способов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону