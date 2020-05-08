Коронавирус в Курской области, последние новости на 8 мая 2020: больше всего заболевших в Курске и Курском районе

По состоянию на 7 мая больше всего заболевших зарегистрировано в городе Курске (706 человек) и в Курском районе (90 человек). Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 7 человек, 11-17 лет – 2 человека, 18-29 лет – 5 человек; 30-60 лет – 38 человек; более 60 лет – 16 человек.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

В режиме обсервации работает железнодорожная больница Курска. Здесь подтвердилась вспышка корнавируса. Заболели медики больницы и члены их семей. По предварительным данным изначально заразился доктор, который госпитализировал пенсионерку в тяжелом состоянии. Позднее женщина умерла с диагнозом двусторонняя пневмония.

Из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции. Куряне могут присоединиться к акции любым из удобных способов.