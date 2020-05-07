Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T13:31:14+03:00

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В режиме обсервации работает железнодорожная больница Курска. Здесь подтвердилась вспышка корнавируса.

Заболели медики больницы и члены их семей. По предварительным данным изначально заразился доктор, который госпитализировал пенсионерку в тяжелом состоянии. Позднее женщина умерла с диагнозом двусторонняя пневмония.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU