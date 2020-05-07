Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники

7 Май 2020 2020-05-07T17:50:36+03:00

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Из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции. Куряне могут присоединиться к акции любым из удобных способов.

1. Заполнить форму с информацией и фото родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru и одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция «шествия» запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, различных online-платформах и на портале «Бессмертного полка России».

2. Опубликовать фотографии своего героя – участника Великой Отечественной войны на стене группы«ВКонтакте» https://vk.com/kursk.zapobedu.

3. Прислать фотографии родственников на электронную почту moypolk@seyminfo.ru (в письме необходимо указать ФИО родственников) или загрузить на сайт seyminfo.ru/moypolk.html. Акция пройдет в прямом эфире телеканалов «Сейм» и «ОТР».

ИСТОЧНИК KP.RU