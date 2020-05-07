2020-05-07T17:50:36+03:00
75 лет Великой Победы

Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляцииАкция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляцииФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции. Куряне могут присоединиться к акции любым из удобных способов.

1. Заполнить форму с информацией и фото родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru и одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция «шествия» запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, различных online-платформах и на портале «Бессмертного полка России».

2. Опубликовать фотографии своего героя – участника Великой Отечественной войны на стене группы«ВКонтакте» https://vk.com/kursk.zapobedu.

3. Прислать фотографии родственников на электронную почту moypolk@seyminfo.ru (в письме необходимо указать ФИО родственников) или загрузить на сайт seyminfo.ru/moypolk.html. Акция пройдет в прямом эфире телеканалов «Сейм» и «ОТР».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону