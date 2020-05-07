Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ

7 Май 2020 2020-05-07T12:14:39+03:00

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В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

Это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга РФ. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в регион до конца июня текущего года.

- Контракты на поставку оборудования заключены. Из резерва Минпромторга нам поступит еще 44 аппарата ИВЛ. Такая возможность у региона имеется. Я уверен, что эпидемия коронавируса обязательно закончится. Вы выйдете в стандартный режим работы. А это оборудование останется в медучреждении и будет работать дальше, – сообщил медикам губернатор Старовойт.

Полученные аппараты ИВЛ нового поколения, с разными режимами вентиляции, которые можно менять в зависимости от состояния пациента. Оборудование смонтировано и уже готово к работе. Всего в регионе на ковидных койках сейчас используется 117 аппаратов.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU