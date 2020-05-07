Коронавирус в Курске, последние новости на 7 мая 2020: в День Победы куряне увидят салют из окон

Несмотря на действующие ограничения, в Курске на 9 мая будет салют. Куряне смогут посмотреть его из окон квартир, с балконов или с участков индивидуальных домовладений.

Чтобы как можно больше горожан смогли насладиться зрелищем, салютовать будут одновременно в трех округах Курска – Центральном, Железнодорожном и Сеймском. Во избежание выхода людей на улицу точки запуска салюта заранее анонсироваться не будут.

Первые залпы повсеместно раздадутся, как и по всей стране, ровно в 22 часа. Прямую трансляцию можно будет увидеть на во всех кабельных сетях, а также в социальных сетях в сообществе «Курская область» во «ВКонтакте».

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Курской области учебный год для школьников 1-8-х классов завершится 22 мая, для 9-х и 10-х классов – 29 мая. Одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня, это связано с переносом сроков начала сдачи ЕГЭ на 8 июня.

В Курской области будут выпускать одноразовые медицинские маски – до 1,2 млн штук в месяц. Производственная линия будет налажена на одном из местных предприятий. Сейчас ожидается поставка оборудования, сообщили в администрации региона.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.