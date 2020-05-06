Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: за отсутствие масок ввели штрафы

6 Май 2020 2020-05-06T17:34:02+03:00

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В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области будут выпускать одноразовые медицинские маски – до 1,2 млн штук в месяц. Производственная линия будет налажена на одном из местных предприятий. Сейчас ожидается поставка оборудования, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU