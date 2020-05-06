6 Май 2020 2020-05-06T09:51:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 6 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 мая 2020 года составило 1129 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 944 пациентов: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 35 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 37 – в Курской городской больнице №6; 748 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Всего выписано 179 (+3) пациентов.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек. За последние сутки летальных исходов нет.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1002 человека. Снят карантин с 2600 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 272 человека.

В Курской области темпы роста заболеваний коронавирусом остаются высокими.

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России сделал расчет динамики распространения коронавируса в Курской области. На данный момент удвоение числа заболевших коронавирусом происходит раз в пять дней, ранее оно происходило раз в четыре дня (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус, — пояснили аналитики ИЦК).

ИСТОЧНИК KP.RU