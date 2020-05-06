Масочный режим в Курске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим

6 Май 2020 2020-05-06T17:23:14+03:00

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В Курской области ввели новые меры против распространения COVID-19. При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы).

За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Это обозначено в статье 20.6.1 КоАП РФ, согласно которой для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в тех же случаях рекомендовано использовать защитные гигиенические перчатки.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU