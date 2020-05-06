Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: школьникам продлили учебный год

6 Май 2020 2020-05-06T11:27:55+03:00

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С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Курской области учебный год для школьников 1-8-х классов завершится 22 мая, для 9-х и 10-х классов – 29 мая. Одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня, это связано с переносом сроков начала сдачи ЕГЭ на 8 июня.

Все школы Курска продолжают реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Расписание звонков, памятки, инструкции для родителей и школьников, комплекс физических упражнений для поддержания здоровья глаз, осанки размещены на сайтах школ.

Расписания уроков составлены таким образом, чтобы чередовать использование электронных ресурсов и работу школьников с учебниками, рабочими тетрадями. Объем заданий значительно сокращен и не превышает рекомендованного при дистанционном обучении, сказали в администрации региона.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU